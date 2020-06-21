2020-06-21T07:12:42+03:00
Общество

Новые объекты создают на территории туркластера в Белокурихе

Там откроют мини-гостиницы, ресторан и криолечебницу
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Управление печати и массовых коммуникаций АКФото: Управление печати и массовых коммуникаций АК
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Туркластер «Белокуриха горная» в Алтайском крае пополнится новыми объектами. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, там появятся мини-гостиницы, криолечебница и ресторан.

Бийский инвестор – компания «Сиблюкс» - решил расширить свой гостиничный комплекс. В городе-курорте идет строительство мини-гостиниц. Также сибирская компания «Гран-Крио Алтай» построит на территории туристического кластера криолечебницу, гостиничный комплекс и ресторан. Общая площадь новых объектов составит 5 тысяч квадратных метров. Подрядчиком выступила финская фирма Honka.

Заместитель генерального директора акционерного общества «Курорт Белокуриха» Олег Акимов добавил, что инвесторов заинтересовало и тог, что в городе появится новая дорога.

- Трехкилометровая трасса будет вести от центральной части «Белокурихи горной» к горе Мишиной и горе Глухариной. В проект вложат 1,1 миллиарда рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Строительство начнут в этом году, завершить работы планируют в 2022 году, - отметили в пресс-центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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