На Алтае изнасиловали 17-летнюю студентку
В Республике Алтай осудили 34-летнего мужчину за половое сношение с 17-летней студенткой. По данным следствия, все случилось в октябре прошлого года.
Девушка проживала у знакомой супружеской пары в Горно-Алтайске. В ночь на 19 октября муж с женой и потерпевшая напились. Когда все разошлись спать, хозяин дома почувствовал жгучее желание и пошел в комнату к гостье.
- Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, он изнасиловал спящую девушку, - пишет региональный Следственный комитет.
На утро девушка написала заявление в полицию. На мужчину завели уголовное дело и приговорили к восьми годам лишения свободы по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей).
Ему еще, кстати, повезло, суд назначил наказание по нижнему пределу статьи. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU