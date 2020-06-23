2020-06-23T09:29:39+03:00
Происшествия

На Алтае изнасиловали 17-летнюю студентку

Она ночевала у знакомой супружеской пары
Иван ОЛЕКСЮК
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Девушка проживала у знакомой супружеской пары в Горно-Алтайске.Девушка проживала у знакомой супружеской пары в Горно-Алтайске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Республике Алтай осудили 34-летнего мужчину за половое сношение с 17-летней студенткой. По данным следствия, все случилось в октябре прошлого года.

Девушка проживала у знакомой супружеской пары в Горно-Алтайске. В ночь на 19 октября муж с женой и потерпевшая напились. Когда все разошлись спать, хозяин дома почувствовал жгучее желание и пошел в комнату к гостье.

- Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, он изнасиловал спящую девушку, - пишет региональный Следственный комитет.

На утро девушка написала заявление в полицию. На мужчину завели уголовное дело и приговорили к восьми годам лишения свободы по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей).

Ему еще, кстати, повезло, суд назначил наказание по нижнему пределу статьи. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на 15 лет.

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Тело женщины обнаружили в подъезде, найти преступника на тот момент оказалось невозможно – допрос возможных свидетелей ничего не дал, а изучить найденные улики не позволяли существующие методы (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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