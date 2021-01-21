На Алтае прекратили поиски пропавшего подростка

Его жизни и здоровью ничего не угрожает Фото: Олег УКЛАДОВ

17-летнего жителя Горно-Алтайска, который пропал 13 января, нашли живым, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Молодого человека объявляли в розыск. Ориентировку по поиску подростка отправляли во все территориальные органы внутренних дел России. Молодого человека искали полицейские и волонтеры.

Через неделю после исчезновения подростка заметили у железнодорожного вокзала Новосибирска. Полицейские доставили парня в отделение, а позже передали правоохранителям Горно-Алтайска.

– В настоящее время подросток доставлен в республиканскую столицу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, – резюмировали в МВД.

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