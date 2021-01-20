Глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников может оставить свою должность. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на инсайдеров.Андрей Овсянников занял пост главы района лишь в ноябре прошлого года. Таким образом, он проработал лишь несколько месяцев на новом посту.- По данным источников «Банкфакса», Андрей Овсянников намерен уйти с должности руководителя администрации Октябрьского района Барнаула по собственному желанию. Это может произойти в ближайшее время. Предположительно, на данное решение мог повлиять интерес правоохранительных органов, - пишет издание.Напомним, с декабря 2017 года Андрей Овсянников руководил Троицким районом Алтайского края. В ноябре 2020 года депутаты Барнаульской городской думы проголосовали за избрание Овсянникова главой Октябрьского района. Большинство народных избранников поддержали кандидата на пост.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле назначили нового главу Октябрьского районаИм стал Андрей Овсянников (подробнее)