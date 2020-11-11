В Барнауле назначили нового главу Октябрьского района

Он начнет исполнять обязанности с 11 ноября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Главой Октябрьского района Барнаула назначен Андрей Овсянников, он начнет исполнять обязанности с 11 ноября. Депутаты Гордумы большинством голосов уже поддержали это решение.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, кандидатуру главы района согласовывают с народными избранниками впервые. Эту процедуру ввёл мэр города Вячеслав Франк для «максимальной объективности и прозрачности процесса назначения».

Что касается прошлого главы района, то 10 ноября его уволили по распоряжению главы краевой столицы.

Андрей Овсянников родился в 1983 году в Барнауле. Окончил Барнаульский строительный колледж и Алтайский государственный аграрный университет. Работал в «Автодорстрое» Барнаула, возглавлял МУП «Дорожник-1» Центрального района города. В 2016 году занимал пост главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула, а в 2017 - был избран главой Троицкого района Алтайского края. Женат, воспитывает двух детей.

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