В Барнауле подвели итоги реализации проекта по бесплатной стерилизации животных «Только желанные щенки». Операционный пункт открыл приют «Ласка» в 2020 году на средства Президентского гранта. Как сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края, на эти деньги там провели 1045 операций.С июля 2020 года барнаульцы могли бесплатно стерилизовать там своих питомцев, тем самым снизив риск появления ненужных щенков и котят. В пункте работали восемь практикующих хирургов. Их ассистентами были студенты старших курсов факультета ветеринарной медицины аграрного университета.Всего на проект приют потратил почти 5 млн рублей, из них 2 млн 900 тыс. рублей - средства гранта. Остальные деньги поступили от спонсоров и партнеров.В 2021 году пункт стерилизации «Только желанные щенки» продолжит работать как льготный. Питомцев модно будет стерилизовать за за пожертвования на компенсацию расходных материалов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Только желанные щенки и котики: в приюте «Ласка» начали бесплатно стерилизовать животныхОперации проводятся за счет средств Президентского гранта (подробнее)