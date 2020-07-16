2020-07-15T13:09:52+03:00
Дом. Семья

Только желанные щенки и котики: в приюте «Ласка» начали бесплатно стерилизовать животных

Операции проводятся за счет средств Президентского гранта
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Пункт оборудован всем необходимым. (фото: приют "Ласка")Пункт оборудован всем необходимым. (фото: приют "Ласка")
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Барнаульский приют для животных «Ласка» открыл пункт льготной стерилизации «Только желанные щенки». Уже с 14 июля там начали делать операции животным. Для хозяев эта услуга бесплатна, так как процедуры проводят на средства Президентского гранта.

Решили бороться с причиной, а не следствием

Заведующая приютом Софи Куликова рассказывает, что, занимаясь долгое время бездомными животными, они поняли: надо бороться с причиной, а не следствием.

– Сколько животных с улиц не собирай, поступают все новые и новые, – говорит Софи.

И дело тут не только в безответственности людей. У многих просто нет финансовой возможности стерилизовать питомцев. Ведь зачастую несколько кошечек или собачек держат бабушки-пенсионерки, у которых нет на это денег. Операция в Барнауле стоит около 3 тысяч рублей для кошек и порядка 6 тысяч рублей для собак.

– Кроме того, основываясь на опыте других городов и стран, мы пришли к выводу, что бездомных животных может не быть только там, где стерилизована вся популяция бездомных и 80% домашних питомцев, – дополняет заведующая приютом

Непредвиденные сложности

В 2019 году приют «Ласка» выиграл Президентский грант почти на 3 миллиона рублей. Помещение для пункта предоставила мэрия. Срок реализации проекта начался еще с 1 ноября, но ремонт, как обычно это бывает, затянулся. Оказалось, что течет крыша, пришлось ее ремонтировать. Это в планы не входило ни по времени, ни по финансам. Также пришлось дополнительно утеплять здание.

Запись на стерилизацию открыли в феврале, но тут помешал коронавирус: начались проблемы с доставкой оборудования, на складах образовался дефицит кварцевых ламп, аппаратов искусственного дыхания. Сейчас уже все полностью готово, остались лишь небольшие доработки по фасаду здания.

Операции проводят опытные хирурги

С «Лаской» сотрудничают 12 коммерческих клиник. Стерилизацию делают опытные врачи хирурги, а ассистируют их студенты последних курсов ветеринарного института.

– Мы надеемся, что через пару лет вырастим из них своих врачей, – говорит Софи Куликова.

По гранту здесь должны бесплатно стерилизовать 1000 животных до конца 2020 года. Затем пункт заработает как льготный, где операции будут проводить за минимальную цену.

– Прежде всего, мы ориентируемся на тех, кто не может обратиться в коммерческую структуру, – пояснила заведующая приютом.

Чтобы записаться на операцию, нужно оформить заявку на сайте. На данный момент осталось около 200 свободных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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