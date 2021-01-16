В Бийске утром 16 января при пожаре в многоэтажке спасли четырех человек. Еще восемь жильцов сами вышли на свежий воздух, пишет краевое управление МЧС.Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Гастелло поступило в 10:59 часов. На момент прибытия пожарных из окна седьмого этажа вырывалось пламя. Возгорание обнаружили в квартире, дым стремительно распространялся.Площадь пожара составила около десяти квадратных метров. На месте происшествия с использованием средств защиты органов дыхания работало звено газодымозащитной службы. Пожарные спасли четырех человек, по лестничным маршам самостоятельно вышли на улицу еще восемь жильцов дома, в том числе двое детей.Около 10 минут потребовалось, чтобы полностью потушить пожар. На месте ЧП работали 29 человек, использовали семь единиц техники. Причину возгорания установят специалисты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа сутки три человека погибли при пожарах в Алтайском краеПлощадь возгораний была небольшой (подробнее)