В Алтайском крае продолжают собирать сосновые шишки. Как сообщили в региональном Минприроды, на данный момент заготовлено уже больше 35 тонн, из них более 14 – арендаторами лесных участков.Лесосеменное сырье собирают на лесосеках, с веток спиленных сосен, а также на специальных участках со стоящих хвойных в Панрушихинском, Ключевском, Степно-Михайловском, Озерском и других лесничествах.Более 21 тонны шишек уже сдали в Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр, где их перерабатывают и хранят. Кстати, три тонны из общего объема сданного сырья собраны лесопользователями.- Переработка сосновых шишек в ЛССЦ осуществляется на высокотехнологичном современном оборудовании, способствующем получению семян самого высокого качества. Также переработка лесосеменного сырья будет выполняться лесопользователями на территории Озерского и Кулундинского лесничеств, - отметили в министерстве.Из переработанных на сегодня 19 тонн шишек получили 199 кг семян. Как утверждают специалисты, год на шишки был неурожайным, но план по заготовке будет выполнен. Собирать сырье будут до конца марта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ минприроды Алтайского края объяснили рубки в черте БарнаулаОни оказались законными (подробнее)