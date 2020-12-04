В минприроды Алтайского края объяснили рубки в черте Барнаула

В лесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула возмутили рубки леса в Индустриальном районе города за СНТ Мичуринцев в районе ТЦ «Волна». Однако все оказалось законно, в минприроды Алтайского края никаких нарушений не обнаружили, сказано на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, древесину на данном участке заготавливает одна из компаний. Основание - договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесная декларация

Госинспекторы выезжали на место, нарушений лесного законодательства не выявили. Специалисты проверили соответствие проводимых работ заявленным в документации: выдел, квартал, допустимый объем изъятия древесины, соблюдение правил заготовки. Порубочные остатки сейчас уже можно утилизировать, потому что с 1 ноября завершен пожароопасный период.

– При возникновении вопросов законности проведения рубок лесных насаждений обращайтесь, пожалуйста, в краевое управление лесами Минприроды края по тел.: 8 (3852) 35-47-09, – резюмировали в ведомстве.

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