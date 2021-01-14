Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов вновь попытается подать апелляцию насчет своей отставки. В прошлом году мужчину задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.Как сообщает «Банкфакс», Горбунов считает, что решение депутатов горсобрания, согласно которому его и убрали с поста мэра, было принято незаконно. Информацию о том, что он вновь намерен оспаривать отставку, подтвердил его адвокат Омари Моисцрапишвили.- В карточке декабрьского разбирательства по заявлению Сергея Горбунова о незаконности его удаления в отставку есть сведения о том, что на данное решение была подана апелляция, которая пока не зарегистрирована из-за недостатков в оформлении. Он (адвокат, прим. ред), сообщил, что при подаче жалобы его клиент не имел возможности оплатить госпошлину, но теперь эта загвоздка устранена, и вскоре может начаться процесс обжалования, - отмечает издание.Напомним, бывший чиновник настаивает на том, что он лишился должности 1 октября, когда ему избрали меру пресечения. Кроме того, адвокат рассказал, что его подзащитный не получил решение об отставке. Две первые апелляции насчет этого были поданы в октябре и декабре и закончились проигрышем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось фото задержания мэра СлавгородаСергея Горбунова подозревают в получении взятки (подробнее)