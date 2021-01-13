В алтайском Роспотребнадзоре разрешили крещенские купания в прорубях в период пандемии. При этом в ведомстве призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.Для минимизации рисков, связанных с распространением COVID-19 и создания оптимальных условий при проведении обряда освящения воды и погружения в купели в Крещенский праздник ведомство информировало Епархию и глав администраций городов и районов края о необходимости организации и проведения некоторых профилактических мероприятий.В частности, есть рекомендации по использованию для освещения в храмах питьевой воды из проверенных источников, а также после предварительного проведения лабораторных исследований ее качества.Что касается поведения в храмах, то священнослужителям и прихожанам нужно будет носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Всем старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют участвовать в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях в дистанционном формате.Возле купелей также необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров. Рядом с водоемами установят предупреждающие таблички о том, что речную воду из купелей пить нельзя.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 января 2021 года составило 35556Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 января 2021 года (подробнее)