Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 января 2021 года выросло на 199 человек и составило 35556 случаев инфицирования, пишет оперативный штаб региона.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1740 человек. Кроме того, 1041 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102. Минздрав края развернул 3813 коек, к кислороду подключены 2299, с ИВЛ – 433.– 37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.838 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 180 человек. Всего вылечившихся уже 31950.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в районах Алтайского края проводят вакцинацию от ковида и когда начнут привить пожилых людейДо конца февраля в регион поступит 94 тыс. доз вакцины «Спутник V» (подробнее)