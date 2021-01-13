Алтайский краевой УФАС России в 2019 году установил факт «картельного» сговора между компаниями «Медоника» и «Медикс». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения управления, сообщает пресс-служба ведомства.По информации алтайского УФАС, компании на регулярной основе в течении трех лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по искусственно высокой цене, снижая начальные цены контрактов максимум на 1%. Реализуя антиконкурентное соглашение, фирмы получили госзаказы на сумму свыше 50 млн рублей.Во время антимонопольного расследования установили косвенные признаки, свидетельствующие о взаимосвязи фирм. Среди них – использование единой электронной инфраструктуры, одинаковый характер оформления заявок, наличие устойчивых экономических взаимоотношений.– Кассационный суд поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций, подтвердив, что антимонопольным органом собрана необходимая доказательная база и правомерно при принятии решения учтена совокупность как фактических действий компаний в ходе торгов, не характерных для поведения добросовестных участников закупок и направленных на получение взаимной экономической выгоды, так и косвенных фактов, подтверждающих достижение договоренности между ними, – сообщают в ведомстве.Компании привлекли к административной ответственности. «Медикс» оштрафовали на 370 тыс. рублей,«Медонику» - на 1,4 млн. Сейчас «Медикс» обжалует штраф в судебном порядке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд подтвердил картельный сговор барнаульских компаний на поставку медизделийРанее антимонопольщики возбудили дело по данному факту (подробнее)