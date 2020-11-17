Суд подтвердил картельный сговор барнаульских компаний на поставку медизделий

Фирмы заподозрили в картельном сговоре на торгах по поставке медизделий Фото: Олег УКЛАДОВ

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил правомерность решения Алтайского управления антимонопольной службы, которое увидели сговор между тремя барнаульскими компаниями. Фирмы заподозрили в картельном сговоре на торгах по поставке медизделий.

Как сообщили в пресс-службе управления, ООО «ЛабМед», ООО «Медснабгрупп», ООО «Медимком-Алтай» были признаны виновными в заключении соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах. Они использовали схему «таран», дезориентируя добросовестных конкурентов, благодаря чему победа в аукционе доставалась одному из участников соглашения по выгодной цене. Общими усилиями компании получили контракты на сумму более 6 млн рублей.

- Не согласившись с антимонопольным управлением компании обжаловали решение и выданное предписание о недопущении соглашений с целью поддержания цен при участии в торгах, в судебном порядке, - отметили антимонопольщики.

Однако и кассация согласилась с позицией УФАС по Алтайскому краю.