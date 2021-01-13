В среду 13 января в Алтайском крае столкнулись две иномарки. В аварии пострадал 73-летний водитель автомобиля Hyundai.ДТП произошло около 7:40 часов на 78 км дороги А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» в Топчихинском районе.По предварительным данным, 28-летний водитель Ford Focus двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Hyundai Accent под управлением 73-летнего водителя.В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Accent получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение.– В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, – резюмировали в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле ищут автомобилиста, который сбил девочку и уехалДТП произошло 10 января (подробнее)