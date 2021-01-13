Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетнего мальчика. Ребенок отравился угарным газом, когда его оставили дома одного, сообщает краевой Следком.По данным следствия, днем 11 января в селе Ануйское Смоленского района 31-летняя жительница вместе со своим сожителем ушла из дома, оставив там двухлетнего ребенка. Вечером женщина вернулась домой и обнаружила тело мальчика без признаков жизни. Предварительной причиной смерти стало отравление окисью углерода.Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).– Следователи и следователи – криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы, – сообщают в ведомстве.Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа сутки три человека погибли при пожарах в Алтайском краеПлощадь возгораний была небольшой (подробнее)