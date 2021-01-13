Днем в среду, 13 января, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Крупской, 93 в Барнауле. Спасатели эвакуировали 25 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.На четвертом этаже загорелась электрощитовая. Пожарные эвакуировали жильцов, проверяли, есть ли люди в квартирах. Всего спасли 25 человек, пострадавших нет.Пожар ликвидировали, к месту ЧП приехал автобус для доставки жильцов в пункт временного размещения. Никто из эвакуированных не согласился уезжать, люди вернулись в свои квартирыРанее мы сообщали, что за минувшие сутки в Алтайском крае произошло 19 пожаров, при которых погибли три человека. Подробнее об этом можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Откройте, у вас пожар!»: На Алтае хозяйка дома не заметила, что он горитЖенщина занималась своими делами и очень удивилась визиту спасателей (подробнее)