Из-за аварии в тепловой камере диаметром 400 мм на несколько часов ограничивали подачу тепла в южной части Рубцовска, сообщает мэрия города.Под отключением находились 28 многоквартирных домов (3360 человек) по адресам: пер. Гражданский, Пионерский, улица Пролетарская, проспект Ленина. Сейчас коммунальную аварию устранили.– По информации директора Рубцовского подразделения СГК Максима Новова, теплоснабжение отключенным из-за аварии потребителям в южной части города восстановлено в полном объеме, – сообщили в городской администрацииВ устранении аварии участвовала одна бригада РТЭК 3 единицы техники и 6 человек. Отопление отключали на несколько часов. Специалисты занимались ремонтом сварочного стыка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа ТЭЦ в Яровом отремонтировали два котла, которые выходили из строяНа место приехал министр промышленности и энергетики региона (подробнее)