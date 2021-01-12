Сегодня, 12 января, в Яровом закончили чинить котлы на ТЭЦ, из-за поломки которых в домах горожан упала до +10 градусов. Котлы вышли из строя поочередно 8 и 10 января. На одном произошло повреждение электрической части, на другом – теплотехнической.Как сообщают в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Алтайского края, оперативно начать ремонт мешали морозы. К работам приступили только 10 января. Губернатор Виктор Томенко поручил министру промышленности и энергетики региона Вячеславу Химочке лично выехать в Яровое, чтобы проконтролировать ситуацию.– Ситуация показала, что ремонт в этом году надо продолжать в не меньшем объёме, чем в 2020 году: есть еще много узких мест на этом объекте. Все, что произошло, зафиксировано, планы ремонтов будут подкорректированы, - сказал Вячеслав Химочка.С жалобами жильцов на холод в квартирах работали специалисты. Министр отметил, что теплоснабжающая организация делает все необходимое.