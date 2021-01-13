В Алтайском крае по состоянию на 13 января скончались 1703 человека с коронавирусом, в том числе 1000 случаев от COVID-19, 703 – иные причины смерти.По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом. 12 из них скончались из-за COVID-19, еще двое – по иным причинам.Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 35556, в том числе 2335 детейдетей до 17 лет включительно.Из общего числа заболевших 394 случая – завозные, в том числе, 166 – из-за рубежа; 20763 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 35556 заболевших: 10043 – у больных внебольничной пневмонией, 18389 – у заболевших ОРВИ, в 7124 случаях – бессимптомное течение.Выздоровевших также становится больше, их уже 31950 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 994 тыс. человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 4476 за минувшие сутки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 января 2021 года составило 35556Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 января 2021 года (подробнее)