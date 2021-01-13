Рано утром 13 января специалисты устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина в Барануле. В домах горожан появилась вода, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.Напомним, причина потопа в порыве водопровода диаметром 200 мм. Из-за повреждения трубы восемь домов оставались без холодной воды, это здания по адресу пр. Ленина, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 60, 62а. Был организован подвоз водыДля устранения повреждения сотрудники барнаульского водоканала провели земляные работы на проспекте Ленина в районе дома №41. Для удобства горожан их выполняли вечером и ночью. В 5 утра коммунальную аварию устранили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчередной прорыв: центр Барнаула остался без воды из-за коммунальной аварииБыл поврежден водопровод (подробнее)