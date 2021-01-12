12 января в Барнауле произошла коммунальная авария в центре города. Затопило перекресток Ленина – Чкалова, всю проезжую часть залило водой.Выяснилось, что причина зимнего потопа в порыве водопровода диаметром 200 мм, пишет «Толк». Из-за повреждения трубы восемь домов остались без холодной воды, это здания по адресу пр. Ленина, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 60, 62а. Жителям организуют подвоз воды.Сейчас на месте работает аварийная бригада. Также на участке убирает кашу из снега, воды и песка дорожная техника.Напомним, вчера, 11 января порыв водопровода произошел на улице Попова, 248. В тот раз обошлось без отключения воды. Уже через 25 минут специалисты устранили коммунальную аварию и начали заполнять систему. Сколько времени займет ремонт в этот раз – пока неизвестно.