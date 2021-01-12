В Алтайском крае осудили 20-летнего жителя Третьяковского района за мужеложство с двумя малолетними мальчиками. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.Как установлено следствием, летом 2020 года он пришёл к бывшей сожительнице своего брата, чтобы помочь ей по хозяйству. Когда женщина предложила ему пойти в баню, молодой человек попросил, чтобы её сыновья восьми и девяти лет пошли с ним. Находясь с мальчиками наедине, мужчина совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.Сыновья на следующий день рассказали матери о произошедшем, и злоумышленника задержали правоохранители.В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в содеянном. Суд назначил ему 14 лишения свободы в колонии строгого режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дирижер, воспитательница детсада, отец троих детей: на Алтае от интернет-педофилов пострадали больше 40 детейСейчас Следственный комитет региона расследует четыре уголовных дела (подробнее)