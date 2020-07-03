Пост вице-мэра Барнаула займет гендиректор строительной компании
С 6 июля пост заместителя главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям займет гендиректор строительной компании «Сибинвест» Максим Полежаев, пишет «Политсибру». Он вступит на должность вместо арестованного Сергея Демина.
Его компания занимается строительством и демонтажом зданий, ремонтом дорог, переработкой и утилизацией строительного мусора, сдачей в аренду спецавтотехники.
Напомним, должность замглавы барнаульской администрации свободна с середины марта. Тогда следственный комитет сообщил задержании Сергея Демина из-за подозрения во взятоничестве. По данным следствия, в 2019 году Демин, действуя сговоре с генеральным директором «Барнаулкапстроя» Александром Канаковым, получил от предпринимателя взятку в размере 2 млн 900 тыс. Ранее Сергей Демин сам возглавлял эту строительную компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU