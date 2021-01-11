Электропоезд сбил 32-летнего жителя Алтайского края на перегоне Присягино - Алтайская. Пострадавший умер в машине скорой помощи.Происшествие случилось вечером 10 января. Сообщение поступило в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД.- Мужчина перебегал пути перед приближающимся электропоездом в неустановленном для перехода месте. Машинист подал сигнал, но гражданин не отреагировал. Экстренное торможение не помогло избежать наезда, - сообщили в управлении.Сейчас транспортные полицейские устанавливают обстоятельства этого происшествия. И напоминают, что нельзя ходить по путям и проходить вдоль пути ближе пяти метров от крайнего рельса; перебегать через пути перед поездом, если расстояние до него менее 400 метров; бежать по платформе рядом с вагоном поезда.