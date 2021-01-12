В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 35,3 тысячи человек.Выздоровело почти столько же – 195 пациентов за сутки. Умерло 11 человек, из них от коронавируса скончались восемь. В остальных случаях установлены иные причины летального исхода. За все время пандемии умерло 1689 человек с ковидом, все взрослые. Из-за коронавируса скончалось 988 пациентов, остальные умерли по иным причинам.По данным регионального оперштаба, сегодня на лечении в ковидных госпиталях находятся 1741 человек с коронавирусом. Еще 1031 челочек лечится там с диагнозом вирусная пневмония, сходная с COVID-19.На сегодняшний день в крае 337 тяжелобольных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 94 человека.Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 37 человек бессимптомно болеют коронавирусом, у 759 диагностирована вирусная пневмония.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как чувствуют себя жители Алтайского края, привитые от коронавирусаВакцинацию от COVID-19 уже прошли более 1800 человек (подробнее)