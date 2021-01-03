В Камне-на-Оби без воды из-за аварии на водопроводе остались жильцы 65 многоквартирных домов, также нет воды в пяти соцобъектах.По словам замдиректора по водоснабжению и водоотведению “Каменских теплосетей” Александра Кунца, авария произошла из-за подвижек грунта и последующего перелома чугунной трубы. Сейчас рабочая бригада завершает аварийные работы и уже начала подавать давление в трубы. Восстановление подачи воды планируется вечером. До этого момента осуществляется подвоз воды.- Для Камня подобные происшествия на водоводе являются сезонными и регулярно происходят из-за особенностей грунта, - отмечает местное издание Каменские известия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Камне-на-Оби произошло несколько аварий на котельныхВ 9.00 остановилась котельная 29. Там произошла поломка системы шлакозолоудаления (подробнее)