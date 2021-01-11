Лаборатория рентгеновской астрономии солнца, ФИАН, дала прогноз магнитных бурь в Алтайском крае на ближайшие недели.По ее данным, 17-20 января в регионе ожидается \\"возбужденная магнитосфера\\". Это еще не магнитная буря, но уже и не спокойная магнитосфера.Такая же ситуация прогнозируется и 1-2 февраля.В остальные дни (прогноз дан по 7 февраля) атмосфера спокойная.- В целом 2021 год должен быть спокойным, с умеренным ростом солнечной активности. За год может пройти 10-20 слабых и 1-2 заметных магнитных бурь. Ожидается заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их мощность будет небольшой, а влияние на Землю слабым. Есть вероятность, что в 2021 году на Солнце будет зарегистрирована первая в новом цикле солнечная вспышка высшего балла X, - дали общий прогноз в лаборатории.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетели в Алтайском крае: на дорогах возможен всплеск ДТП11 января на Алтае продолжаются метели. Спасатели предупреждают о возможных последствиях непогоды (подробнее)