11 января 2021 года в Алтайском крае продолжатся метели. Спасатели предупреждают о возможных последствиях непогоды.По данным синоптиков, местами ожидается сильный снег, ветер 18-23 м/с, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы.- При такой погоде возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также увеличение числа ДТП, - говорят в ГУ МЧС по региону.Водителям на трассах следует уменьшить скорость до 10-20 км/час. Нельзя приближаться близко к едущему впереди авто или ориентироваться на него (водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая за собой).- Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз! Важно правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль в пол, не затормозишь. Нужно сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоз. Так можно снизить скорость, не потеряв управления. Никогда не поворачивайте руль одновременно с торможением - на гололеде это 100%-ный занос с полной потерей контроля над машиной, - поясняют спасатели.Власти и аварийные службы проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять все необходимые меры и держать ситуацию под контролем.Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону 101 или 112.