Работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) поощрили наградами предприятия за активность в улучшении производственных процессов.Почетные грамоты в номинациях «Самый активный инициатор» и «Самый эффективный инициатор» получили почти 60 сотрудников завода. Плановый экономический эффект от их идей по итогам 2020 года составил более 50 млн. рублей.Также отметили структурные подразделения, в которых работает большинство инициаторов: цех улавливания, железнодорожный цех, цех тепловодоснабжения, отдел технического контроля и специализированный цех по ремонту коксохимического оборудования.Инициативы сотрудников направлены на оптимизацию работы оборудования и энергозатрат, повышение качества и снижение себестоимости продукции, улучшение условий труда и другое.Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива дает экономический эффект и включена в оптимизационную программу, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.