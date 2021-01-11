1662 человека привили от коронавируса на Алтае. Такие данные на 8 января приводит Минздрав региона.Напомним, что в крае вакцину от ковида «Спутник V» всем желающим начали ставить перед праздниками. И несмотря на январские каникулы, медучреждения продолжали оказывать помощь.- Первую прививку получили 1376 человек. 286 человек имеют полный вакцинальный комплекс - первую и вторую прививку, - отметили в Минздраве края.Пока из-за особенностей хранения препарата процедура проводится только в Барнауле (поликлиники N1 и N9), Бийске (поликлиника горбольницы N4) и в Рубцовске (поликлиника горбольницы N1).Для всеобщей вакцинации в край поступило более 5000 доз. Для процедуры планируется запустить передвижные комплексы.Отмечается, что ограничениями при вакцинации являются возраст младше 18 лет и признаки ОРВИ.