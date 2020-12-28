В Алтайском крае стартует всеобщая вакцинация населения против коронавируса. На прививки против COVID-19 уже можно записаться в трех городах – Барнауле, Рубцовске и Бийске, сообщает минздрав региона.Прививать будут вакциной «Спутник V». Она требует особых условий хранения при низкой температуре, поэтому вакцинацию и будут проводить только в трех городах края. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках № 1 и № 9, в Рубцовске в поликлинике ГБ № 1, а в Бийске в поликлинике ГБ №4.Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центров вне зависимости от места жительства, прописки и прикрепления к поликлинике. Ограничениями при вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18. Информация о возможности поставить прививку людям старше 60 лет пока уточняется.Записаться на вакцинацию можно по телефонам:Городская поликлиника № 1 Барнаула – (3852) 56-08-76 (вакцинация начнется с 4 января);Городская поликлиника № 9 Барнаула – (3852) 56-00-09 (вакцинация начинается с 29 декабря);Городская больница № 4 Бийска – (3854) 25-51-78 (вакцинация началась);Городская больница № 1 Рубцовска – (38557) 53-8-99 (вакцинация начинается с 29 декабря).Напомним, ранее мы сообщали, что первыми от коронавируса в Алтайском крае начали прививать медработников. Прививки продолжают делать работникам скорой помощи, врачам поликлиник и больниц, не болевшим COVID-19. Сотрудников ковидных госпиталей не прививают из-за постоянного контакта с инфекцией.С начала пандемии в регионе зафиксировали более 32 тыс. случаев заражения COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТретью волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют на февраль – март 2021 годаВ минздраве рассказали, что делают, чтобы снизить число заболевших (подробнее)