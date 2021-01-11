Жительница Барнаула Анастасия пожаловалась в социальных сетях на компьютерного мастера, которого она вызвала для переустановки программного обеспечения на компьютер. Как пишет женщина в паблике «Инцидент Барнаул», за свою работу программист попросил почти 16 тысяч рублей.- Честно говорю, повелась на него, потому что он первый, кто откликнулся из семи номеров, которые я обзвонила. Договорились, приехал, сел за компьютер, ещё раз спросил, что мне нужно сделать. Я ещё раз объяснила, что мне нужна установка Windows. Дальше в течение 45 минут сидел, молча настраивал, - рассказала Анастасия.Далее мастеру потребовался провод LAN, и он отправился в магазин, чтобы его купить. После проделанной работы он расписал все, что сделал, и озвучил цену - 15920 рублей.- Сказать, что я была в шоке, это сильно мягко. Я была в ступоре, в бешенстве, в непонятках. Откуда такая цена? За что? - добавила она.В итоге, женщина отказалась платить мастеру и вызвала полицию, чтобы он покинул квартиру. Правоохранителям женщина передала заявление на мужчину, так как она считает, что такая работа стоит гораздо меньше. Также Анастасия добавила, что после ухода мастера она обнаружила пропажу жёсткого диска и usb-адаптера от клавиатуры и мыши. Сейчас страница мужчины на сайте объявлений заблокирована.Кстати, в комментариях пишут, что в ситуации частично виновата и сама женщина, так как договариваться о стоимости нужно было сразу. Тогда никаких претензий к мастеру по итогу не возникло бы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт 4 до 6 тысяч: бийчане разгневались при виде счетов за отопление в квитанцияхАдминистрация уже ответила на многочисленные жалобы (подробнее)