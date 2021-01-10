В Бийске прокатилась волна возмущений по поводу огромных счетов за отопление, выставленных в январе. Как сообщает «Бийский рабочий», сумма за тепло в некоторых квитанциях дошла до более чем шести тысяч рублей. Чиновники уже поспешили успокоить граждан.Гневные посты люди размещали в социальных сетях. При этом, большая часть жалоб поступила из Заречья, где дома отапливаются малыми котельными. В квитанциях в строке «Отопление» значилось от 4178 до 6142 рублей. Конечно, суммы, довольно, большие, что не могло не расстроить горожан.В мэрии уже прокомментировали ситуацию и отметили, что сумму начисляют исходя из показаний общедомовых счетчиков.- Температура теплоносителя в системе соответствует утвержденному графику в соответствии с температурой наружного воздуха. Массовых обращений от жителей города на низкую температуру в жилых помещениях нет. Незначительное снижение температуры в отдельных домах связано с продолжительными низкими температурами воздуха. Начисление оплаты осуществляется исходя из фактических показаний общедомовых приборов учёта, - подчеркнули власти.Кроме того, в городе ожидается установление единого общегородского тарифа за тепло, что поспособствует снижению начислений в квитанциях для жителей домов, отапливаемых малыми котельными.Кстати, баснословные суммы за отопление бийчане видят не впервые. Как отмечает издание, энергетики ранее ссылались на низкую температуру воздуха, из-за которой предприятия увеличивают интенсивность работы оборудования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае утвердили рост тарифов на электроэнергию и газ на 2021 годНовые тарифы начнут действовать с 1 июля (подробнее)