Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на то, что во время аномального холода сильно замерзают окна маршруток. Из-за этого пассажиры не видят остановки и легко могут проехать ту, что требуется.По словам подписчицы паблика «Барнаул 22» Татьяны Сорокиной, ситуация обострилась с приходом сильных морозов.- Ехала с работы 7 января вечером, пассажир попросил водителя объявлять остановки, так тот наорал и сказал, что никому ничего не обязан говорить. Что он не попугай повторять каждому. И что «много вас ездит тут», - сообщила женщина.Кроме того, 8 января она стала свидетелем того, как водитель едва не проехал мимо остановки. Когда люди возмутились, водитель закричал и добавил, что его об этом никто не просил.В итоге, женщина призвала водителей объявлять остановки, независимо от того, планируют ли на ней выходить люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле новогодних праздников возобновят авиарейс из Барнаула в ОмскСтоимость билетов - от 891 рубля (подробнее)