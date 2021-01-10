В субботу, 9 января, на трассе Барнаул-Бийск произошло смертельное ДТП – столкнулись два автомобиля. По сообщению краевой Госавтоинспекции, водитель одной из иномарок скончалась на месте происшествия.Авария произошла на 271-ом километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения, двигаясь из Бийска Lexus, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota под управлением женщины 1975 года рождения.- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» скончалась до приезда скорой медицинской помощи, водитель Lexus с переломом берцовой кости средней трети госпитализирован, его пассажиры – девушка 1985 года рождения и парень 1987 года рождения получили травмы различной степени тяжести, - пишет «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД.На место ДТП выезжали и спасатели, так как людей серьезно зажало в металл. В ГУ МЧС по Алтайскому краю отметили, что работали три сотрудника и одна единица техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле неизвестные облили кислотой автомобиль MitsubishiВладелец машины написал заявление в полицию (подробнее)