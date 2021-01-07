В ночь на 6 января неизвестные облили кислотой иномарку, припаркованную возле одного из домов в Барнауле. Об этом сообщил владелец машины на своей странице в Instagram.Автомобиль Mitsubishi стоял во дворе на улице Гущина. На сниках видно, что иномрака получила заметные повреждения. Какой именно жидкостью ее облили, неизвестно.- Это просто беспредел. Сегодня так, а завтра, что, выльют на голову. Просто ужас! На последних фото машина сразу после мойки, все облезло до металла, – написал хозяин авто.Он добавил, что уже написал заявление в полицию, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 января в Рубцовске загорелся припаркованный автомобиль. О возгорании иномарки сообщили очевидцы. Машина была припаркована у городской стоматологической поликлинике по адресу пр. Ленина, 19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Змеиногорске полицейские помогли автомобилисту выбраться из снегаОн не мог выехать самостоятельно (подробнее)