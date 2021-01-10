Житель Бийска не повелся на уловки мошенника и смог уберечь свои деньги. По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, на этот раз аферист представился сотрудником администрации.Мошенник позвонил жителю наукограда, который заведует одним из государственных учреждений, представился сотрудником мэрии и рассказал, что к ним едет проверка. Чтобы встретить членов комиссии, было нужно купить дорогой алкоголь. Однако мошенник объяснил, что вино оплачивать наличными не нужно, а необходимо перезвонить по данному номеру и прослушать инструкции, как рассчитаться с продавцом.-Такое предложение бийчанину показалось подозрительным и о произошедшем он сообщил в полицию. По данному факту правоохрантели возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество), - отметили в полиции.В управлении напомнили, что при разговоре с неизвестными нужно быть бдительнее, так как аферисты постоянно придумывают новые способы обмана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работает социальная инженерия: за год мошенники увели у россиян 6 млрд рублейАлтайская прокуратура рассказала о самых распространенных способах обмана (подробнее)