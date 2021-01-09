Семья из поселка Зимино Топчихинского района осталась без крыши над головой и вещей – во время пожара у них сгорело абсолютно все. Дом загорелся 8 января, люди успели взять только документы.- Давайте поможем семье, кто чем сможет. В доме проживали, мужчина, женщина и двое детей, - призывают жителей в группе Барнаул 22.Размеры одежды женщины: 46-48, обувь 38-39Мужчины: обувь 42-43, рост 165Девочка 12 лет, рост 156, размер 40-42, обувь 37Мальчик: 14 лет, рост 158, обувь 38.Если есть необходимость уточнить размеры или получить информацию, можно позвонить хозяину сгоревшего дома по номеру 89230022643 (Александр).- Это очень страшно, остаться в такой мороз без крыши над головой, без вещей. Потерять всё, что наживалось не один год, - пишут в паблике.