В ночь с 9 на 10 января в алтайском селе Старая Тараба при пожаре в бане погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в последнее время случаи пожаров участились.Трагедия произошла на одной из частных усадеб. Погибшему было чуть больше 40 лет. А в Павловске аналогичное возгорание обошлось без жертв, причем площадь пожара была масштабной – более 80 квадратных метров. По предварительной информации, в обоих случаях причиной возгорания могло стать нарушение противопожарной безопасности.- В морозы чаще и продолжительнее топятся печи. Нередко они эксплуатируются с нарушением правил пожарной безопасности, а некоторые к тому же имеют неправильное устройство, поскольку их монтажом занимались случайные люди, не имеющие необходимых знаний по пожарной безопасности. Всё это может стать причиной пожаров. В большинстве случаев пожары такого рода происходят в банях и жилых домах, - объяснили в главном управлении.Спасатели обратились к жителям с просьбой проводить очистку дымоходов и печей перед началом отопительного сезона, не оставлять печь без присмотра, не оставлять топливе и другие горючие вещества возле печи, не перекаливать печи и так далее. Эти простые правила могут спасти жизнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайская семья из-за пожара осталась без крыши над головойЖителей просят помочь вещами (подробнее)