В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 198 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии специалисты выявили инфекцию почти у 35 тысяч человек.По последним данным, в регионе подтверждено 34962 случая инфицирования. В ближайшее время край может преодолеть отметку в 35 тысяч. Их общего числа зараженных 31413 человек уже выздоровели.- Умерло 1 666 человек (плюс 10 за сутки), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 968 человек; иные причины смерти – 698 человек, - отметили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.В ковидных госпиталях сейчас находятся на лечении 1773 человека с коронавирусом и 1057 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 343 человека, в том числе 98 на искусственной вентиляции легких. Из общего коечного фонда свободно 1263 койки. На дому лечение проходят 29 бессимптомников и 660 пациентов с пневмонией.Тестированием охвачено больше 982 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайские врачи провели уникальную операциюОни удалили опухоль с селезенки (подробнее)