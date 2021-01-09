В Алтайском крае Дед Мороз-полицейский пришел к плохим мальчикам и девочкам в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Каждый из них прошептал волшебнику свое желание, искренне надеясь на его свершение.Сейчас там содержится девять человек из разных районов края. Этот Новый год они встретят вдали от родных и друзей.- Несмотря ни на что, дети всегда остаются детьми, ожидающими чудо. К приходу дедушки Мороза ребята готовились заранее: украсили Центр, нарядили праздничную елку, оформили выставку поделок и рисунков на новогоднюю тематику. Помогали Деду Морозу бойцы краевого круглогодичного педагогического отряда Алтая «Ювента», которые провели с ребятами игры, вместе водили хоровод, - сообщает региональный пресс-центр полиции.Подростки специально к приходу персонажа выучили стихи и новогодние песни, Дед Мороз пожелал им здоровья и счастья в наступающем году, отличной учебы, слушаться родителей и больше не встречать такой теплый домашний праздник вдали от дома.