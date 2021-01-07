На алтайской трассе заглохла фура: автомобиль частично перекрыл движение по одной полосе дороги, водитель не мог завести грузовик. Мужчине помогли полицейские, пишет краевое управление МВД.Сообщение о случившемся поступило в полицию Рубцовска в 00:30. Проезжающий мимо автомобилист сообщил, что на 274 километре дороги А-322 стоит обездвиженный грузовой автомобиль Volvo. Водитель фуры не может самостоятельно устранить неисправность.– Для проверки информации на место происшествия выдвинулись два экипажа дорожно-патрульной службы в составе лейтенантов полиции Попова Михаила и Шаповалова Дениса, а также старших лейтенантов полиции Площаднова Константина и Кондраткова Николая, – отмечают в ведомстве.Полицейские выяснили, что водитель двигался со стороны Рубцовска в направлении Барнаула. В пути из-за сильного мороза перехватило топливо, фура заглохла посреди дороги.Полицейские организовали движение на участке дороги и привлекли специалистов со спецтехникой, которые с помощью двух тепловых пушек отогрели топливную систему грузовика и подзарядили аккумулятор бензогенератором. Завести автомобиль получилось только после десяти часов отогрева.– В настоящее время движение автотранспорта на данном участке автодороги восстановлено, фура отбуксирована на заправочную станцию, – добавили в МВД.Убедившись в том, что помощь водителю грузовика не требуется, полицейские продолжили патрулирование.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайские полицейские помогли двум женщинам и ребенкуАвтомобиль заглох и стоял на обочине (подробнее)