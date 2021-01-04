Днем 3 января алтайские полицейские помогли водителю и пассажирам, чей автомобиль заглох и стоял на обочине дороги, пишет краевое управление МВД.Сотрудники ДПС, старший лейтенант полиции Павел Изотов и капитан полиции Артем Пашков, заметили автомобиль Toyota Platz с открытым капотом на 50 километре федеральной автодороги А-322 \\"Барнаул-Алейск-Рубцовск-Граница Республики Казахстан\\" в Калманском районе .Выяснилось, что причиной вынужденной остановки, скорее всего, стал выход из строя генератора. В салоне автомобиля находились две женщины и маленький ребенок. Полицейские пересадили их в патрульный автомобиль и помогли вызвать эвакуатор для транспортировки машины. После этого водителя и пассажиров доставили в помещение ближайшей автозаправки.– Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях сложных погодных условий без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Если же выезд все-таки необходим, то важно провести полный технический осмотр автомобиля, обязательно проверить уровень заряда телефона, а также иметь с собой теплую одежду и буксировочный трос, – сообщают в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайские полицейские помогли водителю, застрявшему в снегуМашину вытащили с помощью троса (подробнее)