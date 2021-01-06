7 января отмечается один из главных православных праздников – Рождество Христово. В Алтайском крае до 15 января запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия из-за пандемии коронавируса. К рождественским службам, по всей видимости, это не относится, и прихожане смогут посетить богослужения.Есть ли ограничения?Помимо ранее установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических норм для защиты от коронавируса, никаких дополнительных ограничений не вводится.– Посетителям обязательно нужно надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, – отметили в Димитриевском храме Барнаула.Ограничений по количеству человек, которые одновременно могут находиться в храме, на данный момент тоже нет.Также жители Алтайского края, у которых нет возможности посетить в этот день храм, смогут наблюдать за богослужением в прямом эфире. Трансляция будет проходить из главного храма митрополии – ДимитриевскогоРасписание на 7 январяДимитриевский храм (площадь Спартака, 10)– 00.00 Божественная литургия, которую совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.– 9.00 Божественная литургия.– 17.00 Вечернее богослужение.Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)– 0:00 Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.– 9:30 Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.Храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а)– 00:00 — Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.– 09:00 — Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста. Исповедь.– 17:00 — Славословная служба Собора Пресвятой Богородицы.С расписанием в других храмах можно ознакомиться на сайте барнаульской епархии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Астрологический прогноз на 2021 год по знакам зодиакаБарнаульский астролог Вера Топчеева рассказала, что нас ждет (подробнее)