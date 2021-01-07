В Алтайском крае по состоянию на 7 января скончались 1629 человек с коронавирусом, в том числе 943 случая от COVID-19, 686 – иные причины смерти.По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 11 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19.Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 34365, в том числе 2265 детей до 17 лет включительно.Из общего числа заболевших 389 случая – завозные, в том числе, 164 – из-за рубежа; 19985 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 34365 заболевших: 9755 – у больных внебольничной пневмонией, 17543 – у заболевших ОРВИ, в 7067 случаях – бессимптомное течение.Выздоровевших также становится больше, их уже 30224 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 970 тыс. человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 января 2021 года составило 34365Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 января 2021 года (подробнее)