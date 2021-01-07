Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 января 2021 года выросло на 203 человека и составило 34365 случаев инфицирования, пишет оперативный штаб региона.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1727 человек. Кроме того, 1070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Количество тяжелобольных пациентов – 369, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106. Минздрав края развернул 4193 койки, к кислороду подключены 2311, с ИВЛ – 439.24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 254 человека. Всего вылечившихся – уже 30866.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТретью волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют на февраль – март 2021 годаВ минздраве рассказали, что делают, чтобы снизить число заболевших (подробнее)