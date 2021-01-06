В ночь с 5 на 6 января в Рубцовске загорелся припаркованный автомобиль. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Рубцовск».О возгорании иномарки сообщили очевидцы. Машина была припаркована к городской стоматологической поликлинике по адресу пр. Ленина, 19. На место происшествия вызвали бригаду пожарных. Спасатели быстро потушили горевший открытым пламенем автомобиль. Причины возгорания устанавливаются.Напомним, 5 января загорелся автомобиль в одном из барнаульских дворов среди многоэтажек. В результате происшествия никто не пострадал.В МЧС предупреждают, что в холода автомобили горят чаще. Самая распространенная причина возгорания – это короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя. Автомобиль может загореться прямо во время движения. На этот случай в машине всегда должен быть огнетушитель. Эффективнее всего при таких видах пожара использовать углекислотные огнетушители.