Сегодня, 5 января, в одном из барнаульских дворов загорелась иномарка. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».Утром рядом с домом по адресу Власихинская, 83 загорелся автомобиль Renault Logan. Еще до прибытия пожарных люди сами начали тушить огонь. Когда спасатели приехали на место, возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты, но за это время автомобиль уже успел серьезно повредиться.Как сообщают в пресс-службу ГУ МЧС по Алтайскому краю, огнем сожгло моторный отсек и салон автомобиля. Во время пожара никто не пострадал.Причины возгорания на данный момент устанавливаются.Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала 2021 года произошло уже больше 80 пожаров, на которых погибли девять человек, а двое получили травмы.